ДТП на Литейном проспекте попало на видео

В соцсетях отмечают, что водитель одного из автомобилей мог "таксовать" без документов.

Стали известны подробности ДТП на Литейном проспекте, жертвами которого стали четыре пассажирки двух автомобилей. Выяснилось, что подвозили их водители с "темными" деталями биографии.

Как сообщили в группе "Дорожный инспектор", разместившей видео аварии, оба мужчины "таксовали". К тому же, водитель "Лады Веста" находился под воздействием психотропного наркотика. Мужчина за рулем Hyundai был лишен прав в июле этого года после того, как он скрылся с места аварии в Выборгском районе.

Напомним, авария с участием двух автомобилей произошла в четыре часа ночи 25 августа. Пострадали четыре человека – троих женщин госпитализировали в тяжелом состоянии, одну – в средней степени тяжести.

Фото: vk.com/spb_today

Видео: vk.com/dorinspb