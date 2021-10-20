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В торговом центре в Воронежской области произошел взрыв

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Пострадавших в результате ЧП нет.

В торговом центре горда Павловска Воронежской области произошел взрыв. Об этом сообщает "РИА Новости". 

Инцидент произошел 19 октября около 23:33 по московскому времени. В результате ЧП оказались повреждены обшивка и окна одноэтажного здания. Пострадавших в результате происшествия не выявлено, причины взрыва пока неизвестны.

Дежурный газовой службы Павловского района в беседе с агентством заявил, что взрыв не связан с газом, так как помещение не было газифицировано. Утечек в близлежащих зданиях также не было обнаружено. 

По данным Telegram-канала SHOT, к расследованию инцидента в павловском ТЦ подключилась ФСБ.

Ранее на востоке Москвы в квартире произошел взрыв.

Видео: ВКонтакте / ЧП Воронеж | Дороги и ДТП

Теги: взрыв в тц, воронежская область
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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