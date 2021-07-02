В торговом центре "Галерея" петербуржцы заметили живую огромную змею

По фуд-корту в ТРЦ "Галерея" ползала огромная змея. Об этом сообщили на портале "Мегаполис".
По версии горожан, на прогулку по торговому центру взял с собой особь петербуржец Алексей Комиссаров, у которого дома живут нескольо змей. Мужчина уже несколько раз выводил в свет своих питомцев.
Горожанин записал на видео, как змея ползает около людей. Особь могла в любой момент близко подползти к посетителям, которые ели.
Ранее на Piter.tv: эксперт рассказал, чем опасна поездка со змеей в метро.
Фото: Мегаполис
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