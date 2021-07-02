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В торговом центре "Галерея" петербуржцы заметили живую огромную змею
Сегодня, 20:10
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В торговом центре "Галерея" петербуржцы заметили живую огромную змею

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По версии горожан, на прогулку по торговому центру взял с собой особь петербуржец Алексей Комиссаров.

По фуд-корту в ТРЦ "Галерея" ползала огромная змея. Об этом сообщили на портале "Мегаполис". 

По версии горожан, на прогулку по торговому центру взял с собой особь петербуржец Алексей Комиссаров, у которого дома живут нескольо змей. Мужчина уже несколько раз выводил в свет своих питомцев. 

Горожанин записал на видео, как змея ползает около людей. Особь могла в любой момент близко подползти  к посетителям, которые ели.

Ранее на Piter.tv: эксперт рассказал, чем опасна поездка со змеей в метро.

Фото: Мегаполис

Теги: змея, перформанс, трц галерея
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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