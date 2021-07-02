В торговом центре "Галерея" петербуржцы заметили живую огромную змею

По версии горожан, на прогулку по торговому центру взял с собой особь петербуржец Алексей Комиссаров.

По фуд-корту в ТРЦ "Галерея" ползала огромная змея. Об этом сообщили на портале "Мегаполис".

По версии горожан, на прогулку по торговому центру взял с собой особь петербуржец Алексей Комиссаров, у которого дома живут нескольо змей. Мужчина уже несколько раз выводил в свет своих питомцев.

Горожанин записал на видео, как змея ползает около людей. Особь могла в любой момент близко подползти к посетителям, которые ели.

Ранее на Piter.tv: эксперт рассказал, чем опасна поездка со змеей в метро.

Фото: Мегаполис