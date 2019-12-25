Эксперт рассказал, чем опасна поездка со змеей в метро

Рептилии могут напугать людей, из-за чего в вагоне возможна давка.

Жители Петербурга все чаще замечают в метро змей. Владельцы рептилий смело берут их с собой в поездку. Так, накануне, в городской подземке горожане увидели у пассажирки леопардового полоза. Герпетолог Владимир Черлин рассказал "Невским Новостям", почему нельзя ездить в общественном транспорте со змеями.

По словам эксперта, для пресмыкающихся такие путешествия не представляют серьезной опасности. А вот людей змеи могут напугать, из-за чего в метро возможна паника. Напуганный пассажир может вести себя агрессивно либо вызвать давку. Специалист добавил, что паника быстро передается, поэтому люди могут захотеть избавиться от рептилии.

Есть правила метрополитена, в которых прописано, что животных нужно перевозить в специальных перевозках, контейнерах, клетках. На руках змей точно провозить нельзя, так же и птиц. Владимир Черлин, герпетолог

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Фото: ВКонтакте / Девяткино online