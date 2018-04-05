В торгово-развлекательном комплексе "Юбилейный" "загорелась" крыша

МЧС провели учебную спасательную операцию.

У Сотрудников торгово-развлекательного комплекса "Юбилейный" в городе Всеволожск, сегодня рабочий день начался с объявления о пожарной тревоге. Все покинули свои рабочие места и вышли на улицу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России, сигнал был учебный. На место происшествия прибыли пожарные и развернули штаб. Очаг возгорания условно был на крыше, где оказались два человека. Первая спасательная бригада проложила путь, после нее вторая приступила к эвакуации тех, кто оказался на крыше.

В ведомстве рассказали, что во время учений было отработано сразу несколько задач. Первая, непосредственно, спасение людей и оказание доврачебной помощи при отравлении газом. Вторая, это организация отключения электроэнергии в случае пожара по распоряжению руководителя тушения пожаров.

Подразделения территориального гарнизона Ленинградской области полностью готовы к реагированию на происшествия, пожары и чрезвычайные ситуации Заключил Алексей Шубин, исполняющий обязанности начальника службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работы Центра управления в кризисных ситуациях.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что утром 5 апреля в Эрмитаже прошла эвакуация.

Видео: ГУ МЧС России по СПб и ЛО