Утром 5 апреля в Эрмитаже прошла эвакуация

В музее включили пожарную тревогу.

5 апреля в Эрмитаже провели учебную эвакуацию всех посетителей. В официальной группе музея "ВКонтакте" сообщили, что такие меры были предприняты по рекомендации министерства культуры.

В 11:00 в Зимнем дворце прозвучал сигнал тревоги. В Эрмитаже включили системы оповещения, по сигналу были разблокированы все аварийные выходы. Всех посетителей и персонал направили к выходам из дворца, но на улицу выводить не стали. После успешной тренировки все смогли продолжить просмотр.

Напомним, учебные пожарные тревоги поводят по всей России в местах массового скопления людей. Такие меры решили предпринять после пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", где погибли 64 человека.

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