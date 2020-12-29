В торговых павильонах у Рыбацкого изъяли "брендовую" обувь, часы и шарфы

На продукции были напечатаны чужие товарные знаки.

Транспортные полицейские пресекли торговлю контрафактной продукцией в павильонах у жд станции железнодорожной станции Рыбацкое. Как рассказали в пресс-службе ведомства, сумма ущерба составила более 2,6 млн рублей.

Часы и шарфы с логотипами известных европейских брендов, копирующих чужие товарные знаки, нашли в продаже у 46-летнего индивидуального предпринимателя. В соседнем павильоне, принадлежащем 52-летнему предпринимателю, нашли целый склад "брендовой" спортивной обуви.

В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела о незаконном использовании средств индивидуализации товаров. Бизнесменам грозит до двух лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей. Обоих торговцев поместили под подписку о невыезде.

Ранее мы рассказывали, что застройщик липового ЖК во Всеволожске получил условный срок за развод пайщиков.

Фото: Piter.TV