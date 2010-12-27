В тоннеле под петербургской дамбой ограничат движение

Там проведут ремонтные работы.

В автомобильном тоннеле судопропускного сооружения С-1 Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений на три дня ограничат движение, сообщили в официальном Instagram ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России".

В сообщении указывается, что ограничения вводятся из-за планово-восстановительных работ на дамбе.

Таким образом, с 15 по 18 июля ограничения введут на внешнем кольце транспортного отсека Финской стороны. Кроме того, с 22 по 25 июля будет въезд ограничат на внутреннем кольце транспортного отсека Невской стороны.

В дирекции отмечается, что для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время. По регламенту оно составит не более 7-10 минут.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге введут ограничения во время репетиций ВМФ.

Фото: dambaspb_kzs / Instagram