В тоннеле петербургской дамбы ограничат движение до 24 сентября

Полностью движение будет останавливаться примерно на 7 – 10 минут.

В воскресенье, 20 сентября, стало известно о том, что в тоннеле дамбы ограничат движение до 24 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ФКП КЗС.

Отмечается, что тоннеле Комплекса защитных сооружений Петербурга проводят ремонтно-восстановительные работы. Ограничения ждут водителей на внешнем кольце движение будет ограничено 21 и 22 сентября, а на внутреннем кольце – 23 и 24 сентября.

Поностью движение будет закрыто на этом участке на 7 – 10 минут.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выполнили более половины запланированных дорожных работ.

Фото:architectureguru.ru