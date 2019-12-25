В Петербурге выполнили более половины запланированных дорожных работ

При укладке асфальта применены две инновационные технологии.

За 9 месяцев 2020 года в Петербурге провели ремонт на 44-х улицах. В общей сложности под адресную программу подпадают 84 объекта. Об этом сообщила пресс-служба городского дорожного комитета.

Так, новый асфальт уже положен на Северном проспекте, улице Коммуны, Заводском проспекте, улице Пограничника Гарькавого. Там же созданы условия для маломобильных жителей.

По словам губернатора региона, специалисты начали применять 2 инновационные технологии при ремонте дорог, что позволить продлить срок их эксплуатации.

В ближайшее время работы продолжатся на 19-ти объектах. В перечень вошли Ленсоветовская дорога в Шушарах, где применят метод холодной регенерации с использованием вторичных материалов.

Ранее мы рассказали о том, что движение по Малой Митрофаньевской улице ограничат до апреля 2021 года.

Фото: Piter.TV