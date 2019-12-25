Движение по Малой Митрофаньевской улице ограничат до апреля 2021 года

В ГАТИ рассказали о новых ограничениях для движения транспорта.

В Петербурге на 7 месяцев ограничат движение транспорта по Малой Митрофаньевской улице. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

С 18 сентября 2020 по 5 апреля 2021 года на участке от Московского проспекта до Парфеновской улицы и на южной набережной Обводного канала у Парфеновской улице будет проходить строительство дороги. Также они будут проходить на улице Красуцкого у Парфеновской улице, движение будет закрыто.

Еще одни ограничения движения в городе связаны с прокладкой инженерных сетей. С 18 сентября по 3 октября будет закрыто движение по улице Малой Зеленина от набережной Адмирала Лазарева до Петергофской улицы. А с 4 по 15 октября ― по Петергофской улице от Средней Колтовской улицы до улицы Малая Зеленина.

Ранее стало известно о том, что ГАТИ сократила сбор штрафов на 25% в 2020 году.

Фото: Piter.TV