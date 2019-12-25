ГАТИ сократила сбор штрафов на 25% в 2020 году

Эксперты связывают это с пандемией.

По сравнению с 2019 годом, в текущем году Государственная административно-техническая инспекция начислила на 25% штрафов меньше.

Так, в 2020 году в Петербурге сумма штрафов всего составила 199, 2 миллиона рублей. В прошлом году сбор штрафов составил 261, 9 миллион рублей. Работники инспекции составили 4 035 протоколов об административных правонарушениях – это на 1 120 протоколов меньше, чем в этом году. Сообщается, что причиной послужило прекращение проверок содержания фасадов нежилых зданий в марте из-за коронавируса. Проверки и сейчас будут проводить лишь в случае угрозы причинения вреда жизни и здоровью горожан. Отмечается, что около 15% случаев наказание в виде штрафа заменяется предупреждением.

Ранее мы писали, что за самовольное высаживание деревьев в Петербурге горожанам может грозить штраф.

Фото: Pixabay