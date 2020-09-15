За самовольное высаживание деревьев в Петербурге горожанам может грозить штраф

Сначала нужно узнать, в чей собственности находится участок.

Петербуржцам нельзя высаживать деревья на территории, которая принадлежит городу. Но есть варианты, как все-таки можно облагородить участок законным способом. Об этом юрист Наталья Михеева рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Если житель Петербурга хочет высадить дерево, прежде всего стоит выяснить, кому принадлежит земля. Это можно сделать на официальном портале региональной государственной информационной системы.

Если участок в собственности муниципальных или районный властей, то нужно обратиться к ним. Для разведения растений на территории многоквартирного дома нужен ордер ГАТИ. Иначе это может закончиться штрафом. Высаживание небольших кустарников необходимо обсудить с соседями.

Кроме того, есть ряд правил по проведения посадок. Так, например, кустарник во дворе жилого дома не должен быть выше окон первого этажа.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что к концу рабочей недели в Петербург придет похолодание.

Фото: Piter.TV