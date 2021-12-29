В тоннеле дамбы с 24 января вводят ограничения дорожного движения

Работы планируют завершить 27 января.

В связи с проведением технологических работ в тоннеле дамбы вводятся ограничения движения. Ремонт планируют начать в понедельник, 24 января. В четверг, 27 января, их закончат. Об этом сообщили в Инстаграм-аккаунте петербургской дамбы.

Автомобилистов предупредили, что с 24 по 25 января специалисты займутся транспортным отсеком Финской стороны. А с 26 января по 27 января работы будут проводиться на Невской стороне. В этот период для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка дорожного движения перед въездом в тоннель. Отметим, что "пауза" займет всего 7-10 минут.

Водителей попросили обращать внимание на сообщения на информационных табло, дорожную разметку и знаки. Напомнили автомобилистам и о соблюдении скоростного режима.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на проспекте Энергетиков столкнулись автобусы – пострадали люди.

Фото: пресс-служба Смольного