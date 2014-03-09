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В тоннеле дамбы с 22 по 25 ноября ограничат движение транспорта
Сегодня, 10:40
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В тоннеле дамбы с 22 по 25 ноября ограничат движение транспорта

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Неудобства связаны с проведением ремонтных работ.

На предстоящей неделе в тоннеле дамбы временно ограничат движение. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции комплекса защитных сооружений города от наводнений.

Во внутреннем кольце движение будет затруднено 22 и 23 ноября. Во внутреннем кольце ограничения введут 24 и 25 ноября. Периодически транспортные потоки будут останавливать на 7-10 минут для ввода и вывода подъемной техники. 

Автомобилистов просят быть осторожными и обращать внимание на информационное табло, знаки и ограждения. Кроме того, им напоминают о соблюдении скоростного режима. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что водители грузовиков повредили оборудование дамбы на 24 млн рублей.

Фото: Pexels

Теги: водители, ограничения, тоннель дамбы, транспорт
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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