В тоннеле дамбы с 22 по 25 ноября ограничат движение транспорта

Неудобства связаны с проведением ремонтных работ.

На предстоящей неделе в тоннеле дамбы временно ограничат движение. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции комплекса защитных сооружений города от наводнений.

Во внутреннем кольце движение будет затруднено 22 и 23 ноября. Во внутреннем кольце ограничения введут 24 и 25 ноября. Периодически транспортные потоки будут останавливать на 7-10 минут для ввода и вывода подъемной техники.

Автомобилистов просят быть осторожными и обращать внимание на информационное табло, знаки и ограждения. Кроме того, им напоминают о соблюдении скоростного режима.

Ранее на Piter.tv сообщили, что водители грузовиков повредили оборудование дамбы на 24 млн рублей.

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