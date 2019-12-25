В тоннеле дамбы на следующей неделе ограничат движение транспорта

Водителей просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

В тоннеле дамбы ограничат движение для автомобилистов. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений.

Движение ограничат в автотранспортном тоннеле судопропускного сооружения С-1 с финской стороны. По этому участку водители не смогут проехать 21 и 22 декабря . Также на внутреннем кольце ограничат движение с 23 и 24 числа.

Водителей просят быть внимательными.

Ранее мы сообщали о том, что пьяный водитель "Нивы" прочитал лекцию инспектору ГИБДД на Лесном, как поступать "по-человечески".

Фото: architectureguru.ru