В тоннеле дамбы на следующей неделе ограничат движение

Водителей просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

В воскресенье, 22 ноября, стало известно, что с начала недели в Петербурге ограничат движение в тоннеле дамбы. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений города от наводнений.

Так, движение ограничат с 23 по 25 ноября на внешнем кольце. Также в транспортном отсеке Невской стороны водители не смогут проехать по этому участку с 26 по 27 число.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

Ранее мы сообщали о том, что утром в воскресенье дорожники начали посыпать петербургские улицы реагентами.

Фото:architectureguru.ru