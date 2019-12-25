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В тоннеле дамбы на следующей неделе ограничат движение
Сегодня, 10:17
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IRINA_CHALKINA

В тоннеле дамбы на следующей неделе ограничат движение

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Водителей просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

В воскресенье, 22 ноября, стало известно, что с начала недели в Петербурге ограничат движение в тоннеле дамбы. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений города от наводнений.

Так, движение ограничат с 23 по 25 ноября на внешнем кольце. Также в транспортном отсеке Невской стороны водители не смогут проехать по этому участку с 26 по 27 число.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

Ранее мы сообщали о том, что утром в воскресенье дорожники начали посыпать петербургские улицы реагентами.

Фото:architectureguru.ru

Теги: дамба, ограничения движения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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