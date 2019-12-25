Утром в воскресенье дорожники начали посыпать петербургские улицы реагентами

В воскресенье, 22 ноября, на дороги Северной столицы вышли коммунальные службы. Работу уборочной техники по распределению противоголедных материалов в городе можно посмотреть на сайте комитета.
На улицах Петербурга трудятся погрузчики, мусоровозы, уборочные авто. В разных частях города распыляют твердые и жидкие реагенты.
Сегодня в Петербурге ожидается юго-западный ветер порывами до 20 м/с и метель.
Ранее мы сообщали о том, что "Каток у моря" открылся на Васильевском острове.
Фото:Piter.TV, скриншот
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