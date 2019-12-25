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Утром в воскресенье дорожники начали посыпать петербургские улицы реагентами
Сегодня, 8:26
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IRINA_CHALKINA

Утром в воскресенье дорожники начали посыпать петербургские улицы реагентами

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В работе участвуют погрузчики, мусоровозы, уборочные авто.

В воскресенье, 22 ноября, на дороги Северной столицы вышли коммунальные службы. Работу уборочной техники по распределению противоголедных материалов в городе можно посмотреть на сайте комитета.

На улицах Петербурга трудятся погрузчики, мусоровозы, уборочные авто. В разных частях города распыляют твердые и жидкие реагенты.

 Сегодня в Петербурге ожидается  юго-западный ветер порывами до 20 м/с и метель.

Ранее мы сообщали о том, что "Каток у моря" открылся на Васильевском острове.

Фото:Piter.TV, скриншот

Теги: погода, реагенты на дорогах, уборка
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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