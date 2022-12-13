В токсовском "Зубровнике" родился зубренок

Сегодня, 14 мая, стало известно, что в токсовском "Зубровнике" случилось пополнение. В пятницу появился на свет еще один зубренок. Об этом сообщили в группе зоофермы.
Малыш родился в большой семье. У детеныша пока нет клички. Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо.
Жителей Петербурга и Ленобласти приглашают в "Зубровник" посмотреть на животных. Вход в парк бесплатный.
Ранее на Piter.tv: в Сестрорецке мужчина с лопатой напугал жителей стрельбой.
Фото: ВКонтакте / Парк Семейного Отдыха и Экотуризма "ЗУБРОВНИК"
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