В токсовском "Зубровнике" родился зубренок

Жителей Петербурга и Ленобласти приглашают в экопарк посмотреть на животных.

Сегодня, 14 мая, стало известно, что в токсовском "Зубровнике" случилось пополнение. В пятницу появился на свет еще один зубренок. Об этом сообщили в группе зоофермы.

Малыш родился в большой семье. У детеныша пока нет клички. Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо.

Жителей Петербурга и Ленобласти приглашают в "Зубровник" посмотреть на животных. Вход в парк бесплатный.

Ранее на Piter.tv: в Сестрорецке мужчина с лопатой напугал жителей стрельбой.

Фото: ВКонтакте / Парк Семейного Отдыха и Экотуризма "ЗУБРОВНИК"