  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В токсовском "Зубровнике" родился зубренок
Сегодня, 13:16
143
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В токсовском "Зубровнике" родился зубренок

0 0

Жителей Петербурга и Ленобласти приглашают в экопарк посмотреть на животных.

Сегодня, 14 мая, стало известно, что в  токсовском "Зубровнике" случилось пополнение. В пятницу появился на свет еще один зубренок. Об этом сообщили в группе зоофермы.

Малыш родился в большой семье. У детеныша пока нет клички. Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо. 

Жителей Петербурга и Ленобласти приглашают в "Зубровник" посмотреть на животных. Вход в парк бесплатный. 

Ранее на Piter.tv: в Сестрорецке мужчина с лопатой напугал жителей стрельбой.

Фото: ВКонтакте / Парк Семейного Отдыха и Экотуризма "ЗУБРОВНИК"

Теги: животные, зубренок, зубровник, токсово
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии