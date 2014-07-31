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Инструктора по стрельбе госпитализировали после воскресенья в тире на Аптекарском
Сегодня, 10:20
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Инструктора по стрельбе госпитализировали после воскресенья в тире на Аптекарском

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Мужчина находится в тяжелом состоянии.

Инструктор по стрельбе получил огнестрельное ранение в тире в Аптекарском переулке. Инцидент произошел вечером 3 апреля, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

По предварительным данным, инструктор получил ранение во время стрельбы из карабина Сайга-9. Пуля задела его по неосторожности. При этом не уточняется, стрелял ли сам инструктор, или кто-то из посетителей. Мужчину госпитализировали с множественными проникающими огнестрельными ранениями груди и брюшной полости. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Карабин изъят с места происшествия. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что мужчина упал в котлован на стройке в Мурино. 

Фото: Pexels 

Теги: ранение, стрельба, тир
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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