Мужчина упал в котлован на стройке в Мурино

Его товарищ в состоянии наркотического опьянения попал в больницу.

Поздним вечером 3 апреля очевидцы заметили на стройке в Мурино двоих неадекватных мужчин и вызвали полицию. К приезду правоохранителей один из мужчин был мертв. Об этом стало известно Piter.tv.

Прибывший на место происшествия наряд обнаружил одного мужчину в воде в котловане, он скончался. Его товарищ в состоянии наркотического опьянения попал в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются полицией.

На прошлой неделе студента из Китая ранили ножом на Лиговском проспекте.

Фото: Piter.tv