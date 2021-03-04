Мужчина упал в котлован на стройке в Мурино

Поздним вечером 3 апреля очевидцы заметили на стройке в Мурино двоих неадекватных мужчин и вызвали полицию. К приезду правоохранителей один из мужчин был мертв. Об этом стало известно Piter.tv.
Прибывший на место происшествия наряд обнаружил одного мужчину в воде в котловане, он скончался. Его товарищ в состоянии наркотического опьянения попал в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливаются полицией.
На прошлой неделе студента из Китая ранили ножом на Лиговском проспекте.
Фото: Piter.tv
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