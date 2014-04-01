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Студента из Китая ранили ножом на Лиговском проспекте
Сегодня, 11:29
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Студента из Китая ранили ножом на Лиговском проспекте

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27-летний иностранец находится в тяжелом состоянии.

Студент из Китая получил ножевое ранение вечером 31 марта на Лиговском проспекте. Пострадавший учится в петербургском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина.По информации телеканала "Санкт-Петербург", на него напали двое мужчин. 

Инцидент произошел у дома №52. В 27-летнему мужчине подошли двое незнакомцев. Один из них выхватил нож и ударил им в грудь иностранца. Парня в тяжелом состоянии увезла скорая. 

Одному из злоумышленников на вид было 50 лет, он был одет в темно-рыжую шубу с рыжим воротником.  Второму — около 30. Он был в темной одежде.

Фото: Piter.tv

Теги: ножевое ранение, студент иностранец
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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