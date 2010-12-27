В Тихвине ученик совершил сексуальное насилие над младшеклассником в туалете школы

Расследованием дела займется Следственный комитет.

В Ленинградской области правоохранительные органы изучают заявление 36-летнего жителя города Тихвин. Мужчина обратился к полиции с сообщением о сексуальном насилии над 8-летним мальчиком, которому он приходится опекуном. По данным пострадавшей стороны, на ребенка напали в туалете местного лицея. В преступлении опекун обвиняет 11-летнего ученика этого же заведения.

Инцидент произошел еще в апреле 2018 года, но известность получил только сейчас. Материалы дела переданы в Следственный комитет по району.

Напомним, что из окна школы на проспекте Ветеранов упал пятиклассник: мальчик попал в реанимацию.

Фото: Piter.tv

