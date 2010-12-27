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В Тихвине ученик совершил сексуальное насилие над младшеклассником в туалете школы
Сегодня, 14:25
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lesjasap
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В Тихвине ученик совершил сексуальное насилие над младшеклассником в туалете школы

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Расследованием дела займется Следственный комитет.

В Ленинградской области правоохранительные органы изучают заявление 36-летнего жителя города Тихвин. Мужчина обратился к полиции с сообщением о сексуальном насилии над 8-летним мальчиком, которому он приходится опекуном. По данным пострадавшей стороны, на ребенка напали в туалете местного лицея. В преступлении опекун обвиняет 11-летнего ученика этого же заведения.

Инцидент произошел еще в апреле 2018 года, но известность получил только сейчас. Материалы дела переданы в Следственный комитет по району. 

Напомним, что из окна школы на проспекте Ветеранов упал пятиклассник: мальчик попал в реанимацию.

Фото: Piter.tv
 

Теги: ленобласть , лицей , насилие , тихвин
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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