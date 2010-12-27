Из окна школы на проспекте Ветеранов упал пятиклассник: мальчик попал в реанимацию

У ребенка разбита голова.

В средней образовательной учреждении на проспекте Ветеранов,151/3 произошел несчастный случай. Из окна первого этажа выпал ученик. Ставни были открыты из-за установившейся в Санкт-петербурге аномальной жары. Известно, что школьник самовольно забрался на подоконник, не удержался и рухнул на асфальт.

Инцидент произошел около 12 часов дня 14 мая во время перемены. Жертвой стал одиннадцатилетний подросток. Мальчик разбил голову и был госпитализирован в реанимационное отделение. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Сейчас пациент находится в первой городской детской больнице на Авангардной улице. У него выявлен перелом теменной кости и внутричерепная гематома.

По данным от директора заведения. окны были открыты не руководством школы, а самими пятиклассниками. Защиты на ставнях не было из-за требований пожарной безопасности: в аварийном случае окна на первом этаже становятся эвакуационными выходами из горящих помещений. На верхних этажах такой проблемы нет: ученики не смогут самостоятельно открыть створки.

Фото: Piter.tv

