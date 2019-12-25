В Россельхознадзоре рассказали о "перелетах" попугаев из Пулково

Все птицы прошли ветеринарный контроль.

В течение осени 2020 более тысячи попугаев прошли ветеринарный контроль в аэропорту Пулково. Об этом сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленобласти и Псковской области.

Больше всего птиц отправил житель Краснодарского края частному лицу из Петербурга (891 попугая). Среди них — кореллы, неразлучники, какарики, розеллы и волнистые попугаи.

Еще 70 попугаев прилетели из Краснодарского края. Далее они отправились в Республику Карелия. Также отправителями выступала компания из Петербурга, а адресатом — частные лица в Красноярском крае и Ямало-Ненецком автономном округе.

Нарушений ветеринарного контроля не зафиксировали.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербург не пустили 24 тонны нута с мертвыми вредителями.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по СПб, ЛО и Псковской области