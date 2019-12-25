В Петербурге скоро подпишут постановление о кураторе поисковых отрядов

Обсуждение прошло в Центре поискового движения Рейд 2.0.

Александр Беглов дал распоряжение о том, чтобы в течение месяца было подготовлено и подписано новое постановление, регламентирующее курирование деятельности поисковых отрядов в Петербурге. В Северной Столице действовало постановление от 2004 года, согласно которому курирование деятельности поисковых отрядов осуществлялось Домом молодёжи. Но в 2018 году отряды поисковиков стали курироваться ГБУ "Дзержинец", и постановление фактически утратило свою силу.

Теперь в городе отсутствует полноценная нормативная база для организации работ петербургских поисковых отрядов (на сегодняшний день их 52). Это становится серьёзным препятствием для работы.

Обсуждение вопроса прошло в Центре поискового движения Рейд 2.0. Он совсем недавно открылся на Большеохтинском, 41. В помещениях центра создана масштабная мультимедийная экспозиция, посвящённая подвигу блокадного Ленинграда в годы ВОВ. Глава города также заявил, что дал указание построить ещё два подобных центра в Красногвардейском районе. Они появятся до конца 2020-го года.

Ранее мы сообщили, что в Кировском районе Ленобласти нашли останки бойца Красной армии.

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