Погибшим оказался Токарев Михаил Иванович 1923 года рождения.

В Кировском районе Ленобласти нашли останки бойца Красной армии. Об этом сообщили на странице "ОПО "Святой Георгий" в социальной сети "ВКонтакте".

Отряд "Шлиссельбург" 23 января проводил поисковые работы на глубине 1.7 метров и на дне траншеи нашёл неполный скелет бойца Красной Армии в ботинках. Там же лежали приписное свидетельство, удостоверение, портмоне с иконой, молитвы, наградное удостоверение к медали за оборону Ленинграда. Ещё во время работ были найден котелок, ремень, портсигар, медаль, карандаш, гранаты.

Погибшим оказался Токарев Михаил Иванович 1923 года рождения. Сейчас разыскиваются его родственники.

Ранее в Ленобласти при прокладке газопровода нашли захоронение XIV века.

Фото: ВК/ ОПО "Святой Георгий" (Влад Вайс)