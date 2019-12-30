В Ленобласти при прокладке газопровода нашли захоронение XIV века

Археологи института истории материальной культуры РАН заявили, что особую ценность представляют два плетеных проволочных браслета, перстень-печатка, фрагмент круговой керамики.

Артефакты XIV-XV веков обнаружили во время строительства газопровода в Ленобласти на месте древнего захоронения. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

На данный момент комитет по культуре оформляет находки, а рабочие составляют новый проект по прокладке газопровода. Человеческие останки и украшения были найдены в деревне Большое Кикерино.

Археологи института истории материальной культуры РАН заявили, что особую ценность представляют два плетеных проволочных браслета, перстень-печатка, фрагмент круговой керамики. Все эти предметы доносят важную информацию о погребальном обряде, антропологическом типе, этническом составе, культуре населения Ижорской возвышенности во время позднего Средневековья.

В Китае нашли еще одну терракотовую армию "загробного мира".

Фото: Instagram/ drozdenko_au