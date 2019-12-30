В Китае нашли еще одну терракотовую армию "загробного мира"

Археологи раскопали ещё 200 воинов.

Китайские археологи нашли и раскопали еще 200 воинов легендарной Терракотовой армии. Воинов нашли в провинции Шэньси. Об этом сообщило издание Smithsonian Magazine со ссылкой на агентство Xinhua

Раскопки ведутся с 1974 года, когда фермеры при выкапывании колодца нашли части глиняной фигуры солдата. После этого в земле нашли ещё сотни таких воинов. Ученые считают, что фигуры были созданы около 2000 лет назад для защиты грозного императора Цинь Шихуанди в загробном мире. Цинь Шихуанди правил с 221 по 210 год до нашей эры.

По подсчетам археологов, численность этой армии может достигать 7 тысяч воинов. Каждая скульптура имеет некую особенность: воинов отличает звание, доспехи, оружие, а также черты лица.

Также во время недавних раскопок были найдены бронзовые мечи, луки, глиняные колесница с лошадьми, щиты.

В Каире впервые за 100 лет началась реставрация позолоченного саркофага Тутанхамона.

Видео: YouTube/ Amaze Lab