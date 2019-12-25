В течение года с российского рынка могут исчезнуть почти 30 банков

Предполагается, что произойти это может из-за снижения прибыли.

С российского рынка к октябрю 2022 года могут исчезнуть 29 банков. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на обзор "Индекс здоровья банковского сектора" агентства "Эксперт РА".

Предполагается, что банки могут уйти с рынка из-за снижения прибыли, которое произошло в связи с изменениями на рынке кредитования. Отмечается, что за год деятельность прекратили 45 банков. Причем 32 из них по регулярным основаниям, а семь банков лицензии сдали добровольно. Остальные шесть были поглощены другими банками или слились.

Ранее председатель правления Райффайзенбанка Сергей Монин сказал, что с российского рынка уходят те, у кого не получается делать бизнес здесь. Дело в том, что международные банки часто применяют централизованную модель управления "дочками" в разных странах. Они практикуют так называемое "переиспользование продуктов, которые изначально были произведены для другого рынка".

Ранее мы писали, что рестораны переезжают из центра Петербурга на окраины из-за пандемии.

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