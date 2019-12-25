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У водителя "Ауди" в Ленобласти нашли в тайнике в багажнике крупную партию наркотиков
Сегодня, 10:34
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nadezhda_sib

У водителя "Ауди" в Ленобласти нашли в тайнике в багажнике крупную партию наркотиков

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Масса изъятых веществ составила более килограмма.

Водитель "Ауди" перевозил в машине наркотики. Запрещенные вещества обнаружили во время рядовой проверки на трассе во Всеволожском районе, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сотрудники ДПС остановили машину вечером 24 февраля на 6-км автодороги "деревня Старая - Кудрово". Внимание полицейских привлек регистрационный знак иномарки, который было не прочитать. 

За рулем находился 26-летний Герман. При осмотре авто инспекторы нашли в багажнике в месте для хранения запасного колеса крупный сверток с веществом. Экспертиза показала, что это была наркотики массой более килограмма. 

В отношении водителя возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотиков, его задержали. 

Сотрудники полиции устанавливают каналы поставки наркотиков, другие эпизоды противоправной деятельности мужчины и его соучастников. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на станции "Обухово" задержали мужчину с 20 граммами метадона. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО 

Теги: багажник, наркотики, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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