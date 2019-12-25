У водителя "Ауди" в Ленобласти нашли в тайнике в багажнике крупную партию наркотиков

Масса изъятых веществ составила более килограмма.

Водитель "Ауди" перевозил в машине наркотики. Запрещенные вещества обнаружили во время рядовой проверки на трассе во Всеволожском районе, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сотрудники ДПС остановили машину вечером 24 февраля на 6-км автодороги "деревня Старая - Кудрово". Внимание полицейских привлек регистрационный знак иномарки, который было не прочитать.

За рулем находился 26-летний Герман. При осмотре авто инспекторы нашли в багажнике в месте для хранения запасного колеса крупный сверток с веществом. Экспертиза показала, что это была наркотики массой более килограмма.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотиков, его задержали.

Сотрудники полиции устанавливают каналы поставки наркотиков, другие эпизоды противоправной деятельности мужчины и его соучастников.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на станции "Обухово" задержали мужчину с 20 граммами метадона.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО