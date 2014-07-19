На станции "Обухово" задержали мужчину с 20 граммами метадона

Полицейские выяснили, что безработный мужчина приобретал синтетический стимулятор через интернет.

При отработке пассажиропотока на железнодорожной станции "Обухово" сотрудниками транспортной полиции выявлен 43-летний местный житель, перевозивший наркотики. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

В правом наружном кармане джинсов обнаружен сверток, обмотанный скотчем коричневого цвета, в котором находилось два пакета с кристаллическим веществом белого цвета. Согласно заключению экспертизы, это 20 граммов метадона.

Полицейские выяснили, что безработный мужчина приобретал синтетический стимулятор через интернет.

Наркодилер ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу, мошенничество и грабеж и к административной ответственности за потребление наркотических средств.

Возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 228 УК РФ "Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Ранее родители перевозили наркотики в одежде 4-летнего сына в Петербурге.

Фото: Piter.tv