В сюжетном трейлере хоррора Death Relives показаны прятки с ацтекским богом

Релиз игры запланирован на первый квартал следующего года.

Разработчики из студии Nyctophile опубликовали в социальных сетях сюжетный трейлер компьютерной игры Death Relives. Речь идет о симуляторе выживания с элементами хоррора, в котором главный герой пытается противостоять ацтекскому богу Сипе Тотеку. По сюжету пользователь очутится в поместье, дизайн которого вдохновлён ацтекской мифологией. Авторы отмечают, что герою предстоит много бегать и прятаться, так как у него, в отличие от противников нет суперспособностей.

Известно, что главного героя Death Relives зовут Адриан. Речь идет об обычном юноше, который вместо подготовки к выпускному отправился выяснять причины внезапного исчезновения матери. Сипе Тотек же представляет из себя могущественного бога, который требует жертв в обмен на свою милость. В результате Адриан вынужден столкнуться с "чем-то тревожным", пытаясь спасти мать от жертвоприношения. Death Relives официально выйдет в свет в первом квартале 2024 года в стриминговом сервисе Steam для персональных компьютеров, а также на консолях PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Игра создаётся на базе движка Unreal Engine 5.

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Фото и видео: YouTube / IGN