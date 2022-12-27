В свежем трейлере патча для Escape from Tarkov показали "Улицы Таркова"

Даты релиза обновления еще нет.

В свежем трейлере патча 0.13 для компьютерной игры Escape from Tarkov создатели показали пользователям "Улицы Таркова". Разработчики из компании Battlestate Games публиковали ролик на официальном YouTube-канале. В финале видео заметно, что главный персонаж заходит в Маяк, где находит телескоп. Ранее авторы продемонстрировали публике нового босса Маяка - им стал снайпер по кличке Зрячий. При этом официальной даты релиза патча к проекту нет. Геймеры предполагают, что релиз состоится в скором времени. На текущий момент уточняется, что с патчем будет показана не только новая локация в игре, но также и появится большое количество изменений. Они держатся в секрете. В ролике видно, что, пользователь получит возможность доступа к торговцу в Маяке. Также он сможет использовать новое оружие, такое как револьвер РШ-12.

Авторы ремейка Dead Space поделились новыми подробностями разработки.

Фото и видео: YouTube / Battlestate