Авторы ремейка Dead Space поделились новыми подробностями разработки

Создатели рассказали о процессе работы над компьютерной игрой.

Создатели ремейка компьютерной игры Dead Space рассказали о работе над самыми жуткими сценами в ролике для авторитетного игрового издания IGN. На YouTube-канале появилось видео, в котором создатели раскрывают секреты процесса создания космического хоррора и показали ряд второстепенных сюжетных подробностей. Они пояснили, что сотрудники различных отделов компании объединили свои усилия и таланты, чтобы создать монстров и разработать захват движения. В видео демонстрируется технические эскизы и их преобразование в атмосферные сцены. Напомним, что официальный релиз Dead Space запланирован на 27 января 2023 года. Игра выйдет на игровых консолях PlayStation 5, Xbox Series, а также персональных компьютерах. Сюжет будет основан на прежней структуре повествования, однако разработчики исправили и усовершеноствовали окружение и персонажей, а также внесли значительные улучшения в мир и игровой процесс.

Опубликованы 18 минут игрового процесса ремейка Dead Space.

Фото и видео: YouTube / IGN