Опубликованы 18 минут игрового процесса ремейка Dead Space

Релиз игры состоится 27 января 2023 года.

В социальных сетях опубликованы первые18 минут игрового процесса ремейка компьютерной игры-хоррора Dead Space. Геймплейные записи разместили представители известного гейм-издания IGN на собственном YouTube-канале. Журналисты решили продемонстрировать своим подписчикам проект от студии-разработчика EA Motive. Ролик начинается со вступительной кат-сцены прибытия персонажа Айзека Кларка на космический корабль "Ишимура", после чего игрок практически сразу сталкивается с некроморфами. Пользователям предложили оценить модернизированную графику, анимации и другие улучшения проекта.. Запись была сделала на персональном компьютере в разрешении 4K при 60 FPS. Напомним, что официальный выход ремейка Dead Space запланирован на 27 января 2023 года. Игра появится на ПК, а также игровых консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Ранее авторы из Electronic Arts удалили упоминание русской локализации со страницы проекта на собственном официальном сайте. Однако до конца ноября 2022 года предполагалось, что обновленная версия будет переведена на этот язык.

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Фото и видео: YouTube / IGN