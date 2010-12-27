В супермаркете "Spar" на Тамбасова, 4 прокомментировали забастовку рабочих

В самом магазине данную информацию опровергли.

В супермаркете "Spar" на улице Тамбасова сотрудники устроили забастовку. Такую новость корреспондентам Piter.TV сообщили петербуржцы. Причина недовольства работников – задержка заработной платы на 15 дней.

В пятницу, 10 августа, в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" появился пост, в котором петербурженка Алена Р. сообщила, что работники магазина "Spar" на улице Тамбасова требуют зарплату от начальства. По информации женщины, сотрудникам не выплачивали деньги в течение 15 дней. Тогда обеспокоенный персонал супермаркета решил привлечь внимание с помощью забастовки.

В "Spar" данную информацию опровергли. Заместитель директора магазина сообщила, что "никакой забастовки уже нет" и всем работникам в скором времени выдадут деньги. Однако, когда точно сотрудники получат зарплату, она не уточнила. На вопрос, будут ли выдавать зарплату, сотрудница ответила: "Будут".

Уже ничего нет, никакой забастовки. Все работают в обычном режиме. Деньги пока не выданы, но скоро мы все всем заплатим. Заместитель директора магазина.

Ранее Piter.TV уже писал о том, что после закрытия "Maza Park" на Проспекте Просвещения сотрудникам задержали зарплату на несколько месяцев.

Фото: "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / ВК, http://www.sparspb.ru.