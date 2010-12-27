Уволенным работникам Maza Park на Просвещения пообещали выплатить зарплату

Напомним, что на этой неделе из развлекательного центра уволили около 150 сотрудников.

Конфликтная ситуация вокруг массового увольнения сотрудников развлекательного центра на Просвещения (бывший MazaPark) получила неожиданное развитие. Сегодня, 27 апреля. уволенным петербуржцам пообещали выплатить долги по зарплате за 2 месяца. Об этом стало известно во время встречи персонала с новым руководством РЦ - сообщил Piter.TV один из сотрудников развлекательного центра.

Около 9 утра 27 апреля около здания по улице Хошимина собрались бывшие работники Maza Park. Они приехали, чтобы получить обещанные деньги за два месяца работы. На месте они узнали, что новым владельцем здания якобы стало ООО "Агроторг". Бухгалтер учреждения попросила их написать заявления о зачислении на новую должность. Только на таком основании людям обещали вернуть зарплату.

У бывших работников Maza Park на Просвещения взяли банковские реквизиты, и обещали, что через некоторое время они получат обещанные деньги.

Напомним, что на этой неделе из Maza Park на Просвещения уволили всех сотрудников. Людям не выплачивали деньги за отработанное время. В общении с Piter.TV инициативная группа коллектива заявила о 2 млн рублей долга перед 150 сотрудниками.

Фото: ВКонтакте