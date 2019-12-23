Видео: в Выборге воробьи клюют сыр с прилавка в супермаркете

При этом, птиц никто не отгоняет от еды.

В Выборге посетители одного из супермаркетов увидели птиц, которые никого не стеснясь клевали сыр прямо на прилавке. Очевидец опубликовал видео в группе "Интересные события в Выборге" "ВКонтакте".

При этом, птиц никто не отгоняет, продавцов в этот момент вовсе нет на месте.

Пользователей тоже мало смутило увиденное, кто-то считает, что в этом ничего такого нет, "главное, чтобы не крысы". Одна женщина вовсе пошутила насчет того, что птички просто делают нужное количество дырочек в сыре.

Орнитолог: "Птиц не нужно кормить хлебом, лучше обычными семечками".

Видео: ВК/ Интересные события в Выборге (Олег Архангельский)