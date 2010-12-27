Жительница Ленобласти пойдет под суд за избиение 3-летней малышки молотком для мяса

Женщина нанесла девочке 17 ударов по голове, лицу и спине.

В Кировском районе Ленобласти возбудили уголовное дело в отношении 56-летней жительницы поселка Мга. Женщину обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровья. Об этом сообщает прокуратура Ленобласти.

Согласно материалам дела, женщина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, избила 3-летнюю малышку металлическим молотком для отбивания мяса. Подозреваемая нанесла девочке не менее 17 ударов по голове, лицу и спине.

С пострадавшей все в порядке. Малышка получила легкие травмы. В ближайшее время суд Кировского района Ленобласти рассмотрит дело по существу.

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Фото: Piter.TV