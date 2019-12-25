В суде рассмотрят дело о ДТП, в котором погибла мать четверых детей

Несчастье произошло на Богатырском проспекте.

В Приморском районном суде Петербурга рассмотрят дело о ДТП, в результате которого погиб человек. Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, уже утверждено обвинительное заключение в отношении 27-летнего местного жителя.

Следствие установило, что в ноябре 2019 года мужчина разогнался на Богатырском проспекте сверх допустимого и столкнулся со встречным автомобилем. Удар был столь силен, что пассажирка последней машины получила тяжелейшие травмы, от которых скончалась чуть позже в больнице. Известно, что у погибшей остались четверо детей.

Ранее мы показывали, как на пересечении улиц Зайцева и Васи Алексеева столкнулись легковушки.

Фото: Piter.TV