На пересечении улиц Зайцева и Васи Алексеева столкнулись легковушки

Момент аварии попал на видео.

Минувшим вечером в Петербурге столкнулись два легковых автомобиля, авария произошла в Кировском районе города. Момент аварии 5 декабря на перекрестке улиц Зайцева и Васи Алексеева попал на видео.

На кадрах можно заметить, как легковушки столкнулись на повороте и получили значительные повреждения от удара. Один человек госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Последствия аварии показали очевидцы в соцсетях.

5 декабря в 20:50 на перекрестке улиц Зайцева и Васи Алексеева произошло Дтп. Просим всех свидетелей и особенно водителей, готовых предоставить момент аварии с видеорегистратора. – написали пользователи в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Ранее мы сообщали о том, что в центре Петербурга между девушками на лошадях и охранниками ЗакСа произошел конфликт. Piter.tv показал видео инцидента.

Фото: vk.com/spb_today

Видео: Piter.tv