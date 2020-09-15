В судах Петербурга зарегистрировали 59 дел об оспаривании мобилизации

Четыре иска прекратили в связи с отказом истцов от требований.

В среду, 26 октября, в районных судах Петербурга всего зарегистрировали 59 исков об оспаривании мобилизации. Об этом рассказали в объединенной ресс-службе судов города.

По четыре иска зарегистрировали в Выборгском, Кировском и Красносельском районных судах. Еще три иска – в Колпинском, Ленинском и Приморском, шесть исков – в Московском суде. В Калининском, Красногвардейском и Невском по восемь исков. Во Фрунзенском районном суде приняли семь исков и один в Петроградском районном суде.

На сегодняшний день четыре иска рассмотрели по существу (три отказа, один удовлетворили частично), четыре прекратили в связи с отказом истцов от требований. Двум искам отказали в принятии. Еще два искали вернули, 1 направили по подсудности, также два иска оставили без движения, два без рассмотрения.

Ранее суд Петербурга отказал заочнику в оспаривании мобилизации. Суд установил, что петербуржец проходил военную службу по призыву и состоит на учёте как пребывающий в запасе

Фото: Piter.tv