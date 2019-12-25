Суд рассмотрит дело транспортных полицейских, сбывавших наркотики ради раскрытия преступлений

В отношении еще одного сотрудника полиции уголовное дело выделили в отдельное производство в связи с болезнью.

Расследование уголовного дела против экс-сотрудников транспортной полиции, которых обвиняют в превышении должностных полномочий и сбыте наркотиков в крупном размере с использованием служебного положения, завершилось. Дело передано в суд. Об этом сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Также завершено расследование уголовного дела в отношении подельника обвиняемых.

По версии следствия, в 2018 году капитан и два майора, которые служили в транспортной полиции Финляндского линейного отделения МВД России придумали план по увеличению количества выявленных ими преступлений. Мужчины привлекли ранее судимого по "наркотической" статье петербуржца, дали ему запрещенные вещества и тот, в свою очередь, начал заниматься "реализацей продукта". Всех желающих купить наркотики задерживали, а дилер покидал место преступления.

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Фото: Piter.TV