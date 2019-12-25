В суд поступило дело об отравлении сотрудников "Ленты"

Уголовное дело возбудили в отношении заведующей столовой магазина "Лента" на Савушкина.

В четверг, 17 сентября, стало известно, что в Приморсккий районный суд города поступило уголовное дело, возбужденное в отношении аведующей столовой магазина "Лента" на улице Савушкина.

Следствие полагает, что в 2019 году в столовой гипермаркета отравились 111 сотрудников. В помещении не дезинфицировали посуду, не убирали, сроки годности продукции не контролировали, а персонал мог выйти на работу с признаками инфекционных заболеваний. Острую дизентерию, приведшую к расстройству здоровья сроком до 21 дня, рассчитали как легкий вред здоровью.

В объединенной пресс-службе судов отметили, что дело поступило с ходатайством следствия о прекращении и назначении штрафа. Его размер не уточняется.

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Фото: Piter.TV