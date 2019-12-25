В петербургском суде рассмотрят дело квартирного мошенника

Петербуржец оформил поддельный паспорт и успешно присвоил право собственности на чужую квартиру.

Прокуратура Василеостровского района утвердила обвинение по уголовному делу о мошенничестве. Фигурантом, по информации пресс-службы ведомства, стал местный житель.

Как считает следствие, обвиняемый вступил в сговор с неустановленными людьми, чтобы похитить квартиру. Соучастники разработали план действий, в котором каждому отводилась своя роль. Петербуржец получил поддельный российский паспорт со своим фото, оформленный на имя другого человека, подписал заведомо недействительный договор купли-продажи и предоставил этот договор в МФЦ. В ноябре 2018 году мужчина сумел зарегистрировать переход права собственности на квартиру. Ущерб мошенников составил свыше 4 млн рублей. Дело рассмотрит Василеостровский районный суд.

Ранее мы писали, что в Петербурге мошенница обокрала пенсионера в его доме.

Фото: Piter.TV