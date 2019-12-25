Троих петербуржцев осудят за похищенные из отделений банков банкоматы с деньгами

Мужчины награбили порядка 4,5 млн рублей.

Троих жителей Петербурга обвинили в шести хищениях из банкоматов, уголовное дело, возбужденное в отношении банды, рассмотрит Сестрорецкий райсуд. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры города.

Установлено, что в прошлом году мужчины решили объединиться, чтобы обчищать банкоматы в отделениях разных банков. Злоумышленники разработали планы действия и в период с апреля о августа выкрали из помещений банков несколько терминалов банкоматов. Внутрь зданий мужчины проникали, взламывая входные двери. Всего грабители похитили порядка 4,5 млн рублей.

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