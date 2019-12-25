Прокуратура Петербурга занялась делом вора, похитившего 77 тысяч из каршерингового автомобиля

Весной 2023 года мужчина похитил из каршеринга 77 тысяч рублей. Теперь его делом занимается прокуратура.

Прокуратура Василеостровского района утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). Б этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, весной этого года потерпевший оставил арендованный автомобиль каршеринга без присмотра. В этот момент обвиняемый тайно похитил из машины средств и имущества на 77 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Василеостровский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в поселке Дзержинского погиб 21-летний водитель каршеринга.

Фото: Piter.TV