В суд Петербурга передали дело военного эксперта Неелова под грифом "Совершенно секретно"

Военного эксперта 2 ноября арестовал Лефортовский суд Москвы.

Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Владимира Неелова. Его обвиняют в госизмене. Материалы дела находятся под грифом "Совершенно секретно". Сам подозреваемый находится под стражей. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Военного эксперта 2 ноября арестовал Лефортовский суд Москвы. Владимиру Неелову 28 лет, он является выпускником магистерской программы "Стратегические исследования" факультета международных отношений СПбГУ. Он также учредил некоммерческую организацию "Центр исследования стратегических перспектив" и был экспертом Центра стратегической конъюнктуры.

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Фото: Piter.TV