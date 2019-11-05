Минобороны планирует вернуть понятие "военная тайна"

Минобороны хочет вернуть понятие "военная тайна", убранное из законодательства в 1990-е годы. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой "Известия".
Сейчас в министерстве активно изучают правовые аспекты и нюансы, которые нужно будет учесть при подготовке пакета документов
комментируют в ведомстве
Под термин попадают сведения, которые касаются вооружения страны, дислокации войск, комплектования. Также рассказывать нельзя будет о планах мобилизации - сейчас эти данные относят к государственной тайне. Однако сейчас закон не исключает "лазейки" для утечки информации.
Требования к "военной тайне" будут распространяться только к военнослужащим. Чиновники отмечают, что лица, получившие "тайные" сведения будут получать определенные привилегии. За раскрытие секретов последует серьезное наказание для нарушителя, вплоть до уголовного.
Ранее Piter.tv писал о том, что в Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/Минобороны России
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